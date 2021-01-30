Aksaray'da toprak altında esrarengiz gömü paniği - Son Dakika

Aksaray'da toprak altında esrarengiz gömü paniği

30.01.2021 17:30

Aksaray'da bir apartmanın bahçesinde gömülü olarak bulunan içi sıvı madde dolu esrarengiz pet su şişeleri AFAD'ı alarma geçirdi.

Aksaray'da bir apartmanın bahçesinde gömülü olarak bulunan içi sıvı madde dolu esrarengiz pet su şişeleri AFAD'ı alarma geçirdi.

Aksaray'da bir apartmanın bahçesinde gömülü olarak bulunan ve içleri sıvı bir maddeyle dolu olan esrarengiz su şişeleri paniğe neden oldu. Olay, Paşacık Mahallesi 1678 Sokak'ta bulunan 4 katlı Hacı Mevlüt Soğukpınar Apartmanının bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanının bahçesinde oluşan toprak kabarmasını fark edene apartman sakinlerinden Hacer Bozkurt (61), bahçede ot olmayan ve kabarık olan bölgeden şüphelenerek oğulları İbrahim Bozkurt (30) ve Hasan Bozkurt'a (26) haber verdi. Annelerinin şüphesi üzerine bahçede kürekle kazı yapan ağabey ve kardeş toprağı belli bir süre kazdıktan sonra içerisindeki ne olduğunu bilmedikleri sıvı dolu su şişeleri ile karşılaştı. Şaşkına dönen abi kardeş ilginç olaydan şüphelenerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Özel kıyafetli KBRN ekipleri kazı yaptı

İhbar üzerine olay yerine polis ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve AFAD'a bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen KBRN ekipleri özel elbiselerini giyerek bahçede inceleme yaparak kazı çalışması başlattı. Ellerinde küreklerle kazı yapan AFAD ve KBRN ekipleri yaklaşık 5 metre derinliğindeki yaptığı kazı çalışmasında içlerinde sıvı madde dolu olan 10 adet 5 litrelik pet şişe, bir adet 2 buçuk litrelik pet şişe ve içinde kumaş parçası olan bir adet yoğurt kovası buldu. Bulunan ve içlerinde ne olduğu bilinmeyen sıvı dolu şişeler ve kumaş parçası dolu yoğurt kovası KBRN ekiplerince büyük kovalara toplanarak ağzı kapatılıp araca taşındı.

Gömüyü bulan İbrahim Bozkurt, "Sabah işe gitmek için erken kalktık. Annem fark etmiş. Yerde normalde ot vardı, ot olmayınca biz biraderlerle aşağıya indik. Kazdık ve pet şişeler çıktı. Hemen polis ve UMKE'yi aradım. Onlar geldi şimdi bakacaklar" dedi.

Hasan Bozkurt ise "Evimizin bahçesinde 10 tane bidon, 1 tane yoğurt kovası çıktı. AFAD ekipleri geldiler inceleme için aldılar. Tedirginlik içindeyiz" ifadesini kullandı.

Sıvı dolu pet şişeler inceleme yapılması üzere Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilirken sıvıların test için Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

-İHA-

Aksaray'da toprak altında esrarengiz gömü paniği
Aksaray'da toprak altında esrarengiz gömü paniği
Aksaray'da toprak altında esrarengiz gömü paniği
Aksaray'da toprak altında esrarengiz gömü paniği

İbrahim Bozkurt, Aksaray, AFAD, Gömü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da toprak altında esrarengiz gömü paniği - Son Dakika


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