Son Dakika Haberleri: Aksaray'da "torbacı" operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Aksaray'da 'torbacı' operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da "torbacı" operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kentteki 10 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bektaş K. (27), Uğur Can D. (21), Mekan Ç. (26), Burak İ. (22) ve Murat M. (19), nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da torbacı operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:12 Kaynak: AA
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