Son Dakika Haberleri: Aksaray'da trafik değerlendirme toplantısı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aksaray'da trafik değerlendirme toplantısı

4 saat önce

Aksaray'ın 2019 yılı ilk 6 aylık trafik durumunun değerlendirildiği toplantı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray'da trafik değerlendirme toplantısı, System.String[]
Aksaray'ın 2019 yılı ilk 6 aylık trafik durumunun değerlendirildiği toplantı Vali Ali Mantı başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda yürütülen projeler görüşülerek değerlendirildi. İl geneli tescilli araç ve sürüsü sayıları, 2013-2018 yılları arası kaza istatistikleri ve 2018-2019 yılları ilk 6 aylık trafik kazalarının karşılaştırılmaları görüşüldüğü toplantıda güvenli trafik için yürütülen projeler ve 2019 yılı ikinci 6 aylık dönem eylem planı ve trafik tedbirlerinin değerlendirildi.

Vali Ali Mantı, trafikte eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının önemini vurgulayarak bu konunun saha uygulamaları ile olumlu sonuçlar elde edilmesi adına okul müdürleri, halk otobüsleri, minibüsçüler meslek odası ve şoförlerinde katılacağı bilinçlendirme toplantısı yapılabileceğini belirtti. Vali Ali Mantı, trafik tedbirleri konusunda alınan kararların uygulanmasında bu konuyla ilgili bütün paydaşların buna vatandaşlarında dahil edilerek gerekli eğitim, duyuru ve benzeri çalışmaların güvenli trafik uygulamalarını başarıya ulaştıracağını kaydetti.

Toplantıda Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü İlhan Özdemir tarafından yapılan sunumla Aksaray'ın trafik durumu hakkında bilgiler verildi. Özdemir, sunumunda Aksaray'da 2017 yılında 119 bin 700, 2018 yılında 123 bin 843 olan araç sayısının 2019 yılı ilk 6 aylık rakamlara göre toplam 128 bine ulaştığını söyledi. Polis bölgesi içerisinde 2019 yılı ilk 6 aylık rakamlara göre toplam kaza sayısının bin 10 olduğunu kaydeden Özdemir, kazalarda 8 kişinin yaşamını yitirirken 865 kişinin ise yaralandığını söyledi. 2019 yılı ikinci 6 aylık dönemde yapılacaklar ve hedeflerle ilgili açıklamalarda bulunan Özdemir, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının meydana geldiği yer, zaman ve oluş şekillerine göre uygulama ve denetimlerin yapılacak analizlerle devam edeceğini, yaya ve okul geçitlerinin görünürlüğünün arttırılması, önce yaya ikonlarının tüm yaya ve okul geçitlerine uygulanması yapılacağını söyledi. Özdemir, sürücülerin yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermelerinin sağlanması amacıyla eğitim ve denetimlerin arttırılacağını, yine sinevizyon eşliğinde trafik kuralları, hız, yaya önceliği, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu ve kırmışı ışık konularında sürücülere yönelik olarak yürütülen Yaşam Tüneli projelerinin uygulamasının devam edeceğini ifade etti.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, Karayolları 38. Şube Şefi Mustafa Doğan, Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Korkmaz katıldı. - AKSARAY
Ali Mantı, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar Otomobilini vatandaşların üzerine süren gencin, tüfek ve bıçakla adam yaralama olayı bulunuyor Evin ortasında taşla yaşıyorlar! "Yer altı şehrinin girişlerinden biri olabilir"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:19:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da trafik değerlendirme toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]