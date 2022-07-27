Aksaray'da trafik denetimleri sürüyor

Aksaray'da trafik düzeninin ve güveninin sağlanması için gerçekleştirilen denetimler kentteki 6 farklı noktada sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 6 farklı noktasında eş zamanlı olarak trafik düzeninin ve güveninin sağlanması adına gerçekleştirilen denetimler devam ediyor. Kentte sürücülerin emniyet kemerlerinin denetimleri başta olmak üzere, ışık ihlalleri, hatalı sollamalar, hatalı şerit kullanımları, trafikte olumsuzluk teşkil eden araçlar ve alkollü sürücüler üzerinde denetimler yapılıyor. Uygulama noktalarında trafik ekiplerine asayiş yönünden ise mahalle ve çarşı bekçileri eşlik ediyor. Uygulama noktalarında tek tek durdurulan araçlarda ilk olarak sürücülerin Genel Bilgi Taraması ve evrak kontrolü yapılıyor. Daha sonra trafik ekiplerince tescil plakası POLCEP sistemi üzerinden sorgulanarak, sürücülerin alkol testleri yapılıyor. Sürücüler olumsuzluklara karşı uyarılırken, emniyet kemeri hatırlatması da ihmal edilmiyor. Bekçiler trafik ekiplerinin ardından araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların Genel Bilgi Taramasını yaparak uygulama noktalarında denetimlerin güvenliğini de sağlıyor. Polis ve bekçi ekipleri gecenin ilerleyen saatlerine kadar kentin 6 farklı noktasında belirli aralıklarla denetimlerini sürdürürken, İl Emniyet Müdürlüğü Aksaray'da trafikte düzenin ve güvenin sürekli sağlanması adına uygulama ve denetimlerin devam edeceğini duyurdu. - AKSARAY