Aksaray'da trafik güvenliği uygulamaları sürüyor - Son Dakika

Aksaray'da trafik güvenliği uygulamaları sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da trafiğin yoğun olduğu 3 farklı noktada trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar sürdürülüyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı Ankara Caddesi, Bankalar Caddesi ve Eski Sanayi Caddesinde trafik güvenliği uygulamalarını sürdürüyor. Öğle saatlerinde eş zamanlı 3 farklı noktada uygulama başlatan trafik ekipleri ilk olarak yaya güvenliğini sağlıyor. Yayaların trafiğin yoğun olduğu noktalarda güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmasını sağlayan polis ekipleri ihlalde bulunan araçlara cezai işlem uyguluyor. Daha sonra trafik güvenliğinin sağlanması için otomobiller ve motosikletler denetleniyor. Yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerinin kask kontrolleri yapılırken, otomobil sürücülerinin ehliyet ve emniyet kemeri kontrolleri yapılıyor. Uygulamalarda kural ihlali yapan sürücülere hem uyarı yapılıyor hem de cezai işlem uygulanıyor. Uygulamalar belirli saatlerde gün boyu trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürdürülüyor.