Son Dakika Haberleri: Aksaray'da trafik kazaları: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Aksaray'da trafik kazaları: 5 yaralı

Aksaray'da trafik kazaları: 5 yaralı

35 dakika önce

Aksaray'daki iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da trafik kazaları: 5 yaralı, System.String[]

Aksaray'daki iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zekayi Çetin (47) idaresindeki 68 FS 551 plakalı otomobil Hacılar Harmanı Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı.

Kazada sürücü Çetin ile birlikte otomobildeki eşi Yasemin Çetin (47) ve Anşa Ekmen (64) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Diğer kazada ise Hasan Tav idaresindeki motosiklet Yavuz Sultan Selim Mahallesinde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Tav ile eşi Meryem Tav (37) yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hacılar, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:08 Kaynak: AA
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