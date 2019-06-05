Son Dakika Haberleri: Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

35 dakika önce

Aksaray'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Aksaray'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Koray Dursun'un (23) kullandığı 68 AH 911 plakalı otomobil Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Dursun ile otomobildeki Elif Talay (20) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Dursun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Alparslan Türkeş Bulvarı, Aksaray, Güncel
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