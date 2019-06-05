Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Aksaray'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Aksaray
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:22 Kaynak: AA
'da, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Koray Dursun'un (23) kullandığı 68 AH 911 plakalı otomobil Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı
'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Dursun ile otomobildeki Elif Talay (20) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Dursun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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