Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Aksaray'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:40 Kaynak: İHA
'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Ortaköy
Yolu Boyalı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden Kamil Y. idaresindeki 68 T 0199 plakalı ticari taksi ile karşı istikametten gelen Mustafa Çiftçi yönetimindeki 68 AY 350 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Çiftçi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan Caner Ç. ile ticari taksi sürücüsü Kamil Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY
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