Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü

Aksaray'da ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray'da ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, saat 12.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faik Oğuzhan Tekten (20) yönetimindeki 68 AAC 198 plakalı motosiklet, kavşakta Gürbüz T. (74) idaresindeki 68 KL 670 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hafif ticari araç sürücüsü Gürbüz T. ise gözaltına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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