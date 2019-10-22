Son Dakika Haberleri: Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü
Son Dakika Güncel Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü

Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü

34 dakika önce

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muhammed Eroğlu'nun (25) kullandığı 68 HE 641 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy- Akpınar kara yolu Ortaköy ilçesi çıkışında Çapan Keleş idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Keleş, kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akpınar, Ortaköy, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağrı'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan askerimiz şehit oldu
Yemen'deki patlamalarda 13 kişi öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya geldiği toplantıya Akar ile Fidan'ın gülümsemesi damga vurdu Erdoğan'dan ABD ile yapılan mutabakata ilişkin açıklama: Verilen sözler yerine getirilmiş değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 22:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]