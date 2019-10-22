Aksaray'da trafik kazası: 1 ölü
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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:10 Kaynak: AA
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muhammed Eroğlu'nun (25) kullandığı 68 HE 641 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy- Akpınar kara yolu Ortaköy ilçesi çıkışında Çapan Keleş idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Keleş, kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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