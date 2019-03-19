Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
37 dakika önce
Aksaray'da trafik kazası: 2 ağır yaralıAKSARAY - Aksaray'da minibüsün park halindeki karayolları aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Aksaray
'da trafik kazası: 2 ağır yaralı
AKSARAY - Aksaray'da minibüsün park halindeki karayolları aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Aksaray - Nevşehir
karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametinde seyreden Hüseyin L. idaresindeki 42 J 2157 plakalı ceviz yüklü minibüs, karayolunda yapılan çalışmadan dolayı sağda park halinde bulunan 42 HS 817 plakalı karayolları çalışma kamyonuna arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüste bulunan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Barış. K. ağır yaralanırken minibüs adeta hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:31 Kaynak: İHA
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