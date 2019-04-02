Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

2 saat önce

Aksaray'da iki çekici tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da iki çekici tır ve bir kamyonetin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Selim Yeşil idaresindeki 21 GS 381 plakalı çekici tır Aksaray- Adana kara yolunda kendisiyle aynı yönde giden Yaşar Çağlayan'ın kullandığı 68 DV 935 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyonet önce dinlenme tesisinde park halinde bulunan 47 PJ 015 plakalı çekici tıra çarptı.

Kaza 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kamyonet sürücüsü Yaşar Çağlayan ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa Dağ Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık görevlilerin yaptığı çalışma ile kamyonetten çıkartılarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polisin başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:38 Kaynak: AA

Adana, Çağlayan, Aksaray, Güncel
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