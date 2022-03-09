Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

09.03.2022 13:12

Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı Aksaray'da virajı alamayan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da virajı alamayan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi ile Yeşiltepe beldesi arasındaki yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrik arıza ekibine ait 06 FF 4219 plakalı kamyonet, sürücüsü Oğuzhan D.'nin virajı alamaması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Okan Fatih Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Jandarma ekipleri bir başka kazanın yaşanmaması yolda güvenlik önlemleri aldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı
Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

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Jandarma, Kamyonet, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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