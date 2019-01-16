Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Aksaray
'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Irak
uyruklu Sannaa Mohamad Reda Hamed Tag (50) idaresindeki 34 MM 3755 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Ankara
kara yolu Ortaköy
kavşağında devrildi.
Kazada sürücü Sannaa ile araçta bulunan Irak uyruklu Foad Kaes Malek Al-Gadoua (50) ve Anass Foad Kaes Al-Gadoua (17) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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