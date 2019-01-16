Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Sannaa Mohamad Reda Hamed Tag (50) idaresindeki 34 MM 3755 plakalı hafif ticari araç, Aksaray- Ankara kara yolu Ortaköy kavşağında devrildi.

Kazada sürücü Sannaa ile araçta bulunan Irak uyruklu Foad Kaes Malek Al-Gadoua (50) ve Anass Foad Kaes Al-Gadoua (17) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Ortaköy, Ankara, Irak, Aksaray, Güncel
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