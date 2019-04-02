Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
1 saat önce
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aksaray
'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kerem Ekrem (23) idaresindeki 68 DE 765 plakalı hafif ticari araç, Tacin Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda Mustafa Yongül (77) idaresindeki 42 PP 207 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada her iki sürücü ile otomobilde bulunan Edeviye Yongül (65) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:46 Kaynak: AA
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