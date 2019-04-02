Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kerem Ekrem (23) idaresindeki 68 DE 765 plakalı hafif ticari araç, Tacin Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda Mustafa Yongül (77) idaresindeki 42 PP 207 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile otomobilde bulunan Edeviye Yongül (65) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:46 Kaynak: AA

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