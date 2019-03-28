Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

45 dakika önce

Aksaray'da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali Aldırmaz (39) yönetimindeki 68 ES 135 plakalı kamyonet, Pınar Mahallesi Bediüzzaman Caddesi 4001 sokak kavşağında Kemal Çetinkaya (33)'ın kullandığı 68 BK 614 plakalı tır ile çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Aldırmaz ile aynı araçta bulunan Halit (21), Ömer (23) ile Sercan Dabanlı (19) ve Cafer Bayram (36) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:31 Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, Aksaray, Güncel
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