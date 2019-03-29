Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

1 saat önce

Aksaray'da ambulansla, otomobilin çarpışması sonucu ikisi sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı, System.String[]
Aksaray'da ambulansla, otomobilin çarpışması sonucu ikisi sağlık personeli, 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Mesut Özel (34) idaresindeki 34 ABB 635 plakalı otomobil E-90 kara yolu Nevşehir kavşağında Ramazan Özdemir (61) idaresindeki 68 KU 305 plakalı ambulansla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan diyaliz hastası Hatice Sarısakal (70), hasta yakını Hörü Dölek (44), sağlık memuru Adem Ateş (36) yaralandı.


Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:55 Kaynak: AA

Ramazan Özdemir, Nevşehir, Aksaray, Güncel
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