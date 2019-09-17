Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da tırın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Konya karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametinden Konya istikametine seyreden Osman A. yönetimindeki 38 DN 791 plakalı hafif ticari araca arkadan gelen Mehmet Ali C. idaresindeki 68 LB 513 plakalı tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüje devrilirken, devrilen araçta bulunan sürücü ile Kemal A. (81), Meral A. (59), Zülfiye E. ve Konul V. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan hafif ticari aracın sürücüsü Osman A., "Önümdeki araç yavaş gidiyordu. Sağ taraf açık diye ben yola çıktım. Müsait oldu ve tekrar sağa yanaşacaktım, arkadaş geldi arkadan vurdu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.