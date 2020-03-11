Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Antakya'ya giden Ziya D. (26) idaresindeki 06 BK 8382 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Aziz Ö. (45) yönetimindeki 61 DP 586 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ziya D., Sami B. (30) Esat D. (41) ile diğer sürücü Aziz Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Abdullah M. (24) yaralandı. Yaralılardan Aziz Ö. hurdaya dönen otomobilde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından araçta sıkışan Aziz Ö., bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü Aziz Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Antakya, Aksaray, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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