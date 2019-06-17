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Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı

29 dakika önce

Aksaray'da minibüsün iş makinesine çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Aksaray'da minibüsün iş makinesine çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Cevdet Yücel (54) idaresindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray- Ankara karayolu 10. kilometresinde emniyet şeridinde seyreden ve karayollarına ait İlhami A. (59) idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan Fadime Yücel (54), Ayşe Yücel (24), Elisa Nur Yücel (6), Abdulkadir Yücel (5), Seher Çildal (31) ve Göktuğ Çildal (5) yaralandı.
Minibüste sıkışan sürücü ve Fadime Yücel itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Cevdet Yücel ile eşi Fadime Yücel'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:45 Kaynak: AA
Aksaray, Güncel
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