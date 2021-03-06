Aksaray'da trafik kurallarını ihlal eden 13 sürücü dronla tespit edildi - Son Dakika

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Aksaray'da trafik kurallarını ihlal eden 13 sürücü dronla tespit edildi

AKSARAY'da dron ile gerçekleştirilen trafik denetiminde emniyet şeridi, kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidini ihlal eden sürücüler, tek tek tespit edilerek durduruldu. Kurallara uymayan 13 sürücüye toplam 6 bin 647 lira ceza kesildi.

Aksaray'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Aksaray- Ankara kara yolu Nevşehir kavşağı ile Ereğli Kapı Mahallesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Kural ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Denetlemede kırmızı ışık ihlali yapan 7, emniyet şeridi ihlali yapan 3 ve yaya geçidi ihlali yapan 3 sürücüye toplam 6 bin 647 lira para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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