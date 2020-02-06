Aksaray'da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi - Son Dakika

Aksaray'da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi

6 saat önce

Aksaray'da abartı egzozlu otomobille trafikte makas atan sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Aksaray'da trafik magandasına 2 bin 744 TL ceza kesildi, System.String[]

Aksaray'da abartı egzozlu otomobille trafikte makas atan sürücü, polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye 2 bin 744 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, 68 AAD 512 plakalı otomobilin Alparslan Türkeş Bulvarında hızla makas attığını fark etti. Bunun üzerine otomobilin peşine düşen polis ekipleri, dur ihtarında bulunduğu sürücünün kaçması üzerine takibe başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından otomobil durdurulurken, olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleriyle araçta geniş çaplı arama yaptı. Yapılan kontrollerin ardından araç sürücüsü Anıl Alper D.'ye (24), filmli cam, abartı egzozdan ve makas atmak ihlallerinden toplam 2 bin 744 TL para cezası kesti. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:50 Kaynak: İHA
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