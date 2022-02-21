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Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor - Son Dakika

Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

21.02.2022 17:32

Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyorAKSARAY Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte oluşacak olumsuzluklara karşı yapılan denetimler sürüyor.

Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

AKSARAY Aksaray'da trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte oluşacak olumsuzluklara karşı yapılan denetimler sürüyor.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin 5 farklı noktasında trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikteki olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor. Trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda trafik ekiplerince belirlenen noktalarda araçlar durdurularak tek tek inceleniyor. Durdurulan araçların marka, model ve plakalarına göre tescilleri sorgulanırken, sürücülerin ehliyetleri de tablet sistemi üzerinden inceleniyor. Sürücünün ceza puanı başta olmak üzere, araç muayenesi, araç sigortası ve trafikte olumsuzluk oluşturacak hususlar kontrol ediliyor. Sürücüler trafik güvenliği nedeniyle olumsuzluklara karşı uyarılıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gün boyu noktalarda değişim yaparak denetimleri sürdürüyor.

Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor
Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

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Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor

Tragger, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da trafikte olumsuzluklara karşı denetimler sürüyor - Son Dakika
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