Aksaray\'da Traktör Kazası: Ortaokul Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da kullandığı traktörün hakimiyetini kaybeden ortaokul öğrencisi Evren Kocaöz (12), aracın altında kaldı.Kocaöz olay yerinde hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Olay, dün akşam saatlerinde Ortaköy ilçesi Ozancık köyünde meydana geldi. Evren Kocaöz, babasına ait 68 FE 209 plakalı traktör ile evlerinin önündeki mısır silajlarını ezmek istedi. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Kocaöz, devrilen traktörün altında kaldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkartılan Kocaöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

8'İNCİ SINIFA BAŞLAYACAKTI

Evren Kocaöz'ün Ozancık Ortaokulu'nda okuduğu, bugün 8'inci sınıfa başlayacağı belirtildi. Kocaöz'ün cenazesi, bugün toprağa verildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.