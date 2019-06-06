Son Dakika Haberleri: Aksaray'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Aksaray'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

9 dakika önce

Aksaray'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da traktörle otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Aksaray'da traktörle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Mehmet Öntaş yönetimindeki 06 KB 4288 plakalı otomobil, Aksaray Ankara kara yolu 40. kilometresinde, Alaybey Atak yönetimindeki 68 UA 557 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan Gamze Küçük ve Tuğçe Aslan, ekiplerin çalışmalarının ardından sıkıştıkları yerlerden çıkarıldı.
Yaralılar Küçük ve Aslan ile sürücüler Öntaş ve Atak, sağlık görevlilerince Aksaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gamze Küçük'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:24 Kaynak: AA
Ankara, Aksaray, Güncel
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