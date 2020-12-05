Tüfeğini temizlerken kazara eşini vurduğu iddia edilen koca gözaltına alındı - Son Dakika

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İddiaya göre, Hidayet U. (30), 3 Aralık 'ta Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki evinde temizlediği av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu eşi Tuğçe U'yu yaraladı.

Aksaray 'da temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu eşini yaraladığı iddia edilen zanlı saklandığı evde yakalandı.

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