Aksaray'da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu - Son Dakika
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Aksaray'da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu

10.01.2023 08:41

Aksaray'da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu Aksaray'da ailesiyle tartıştıktan sonra evden çıkıp kayıplara karışan genç için tüm ekipler seferber oldu.

Aksaray'da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu

AKSARAY - Aksaray'da ailesiyle tartıştıktan sonra evden çıkıp kayıplara karışan genç için tüm ekipler seferber oldu. 1 saat süren arama sonucu 16 yaşındaki genç kanalda donmak üzereyken baygın halde bulundu.

Olay, Tacin Mahallesi 101. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ailesiyle tartışan 16 yaşındaki Yiğithan B. evden çıkarak kayıplara karıştı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen genci arayan ailesi telefonlara cevap alamayınca telaşla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis, 112 Acil Yardım, İl Acil Afet Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. İlk olarak genç hakkında araştırma yapan polis ekipleri gencin arkadaşlarına ulaştı. Arkadaşlarıyla saatler öncesi görüştüğü ve Uluırmak Kanalı civarında olduğunu söylediği bilgisine ulaşan ekipler kayıp genç için seferber oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi gösterdiği kentte arama çalışması başlatan ekipler kilometrelerce uzunlukta olan Uluırmak Kanalı çevresinde kayıp genci aradı. Yaklaşık 1 saat süren arama sonucunda genç Uluırmak Kanalı içiresinde baygın halde donmak üzereyken bulundu. Gence ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Üzeri battaniyeyle örtülen genç ekiplerin yaptığı kurtarma çalışmasıyla yaklaşık 4 metrelik kanaldan sedye halata bağlanarak ekiplerin çekmesiyle çıkarıldı. Olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ambulansına bindirilen genç Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Araştırma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da tüm ekipler seferber oldu: Kayıp genç donmak üzereyken kanalda baygın bulundu - Son Dakika

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