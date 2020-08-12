Aksaray'da uçan tekmeli kavga - Son Dakika

Aksaray'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada bir kişi uçan tekme attı. Tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kavga, Aksaray Ceylan Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kafede oturan iki grup bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sokağa taştı tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İki grup arasındaki kavgayı büyümeden araya giren vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga esnasında bir kişi yumruk savurduğu sırada karşı gruptan diğer kişi ise ona uçan tekmeyle karşılık verdi. Yumruk savuran kişinin kendini geriye çekmesiyle tekmeden son anda kurtulduğu görüldü. Gruplar daha sonra araya giren vatandaşların ayırmasıyla dağıldı. - İSTANBUL