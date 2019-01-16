Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Ulaşım Güçlüğü

Aksaray'da Ulaşım Güçlüğü

58 dakika önce

AKSARAY'da yoğun kar yağış nedeniyle kenti Nevşehir'e bağlayan karayolunda ulaşım güçlüğü yaşanıyor.

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AKSARAY'da yoğun kar yağış nedeniyle kenti Nevşehir'e bağlayan karayolunda ulaşım güçlüğü yaşanıyor. Polis, zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile  TIR ve kamyonların geçişine izin vermiyor. 

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kendi çevre illere bağlayan karayolunda ulaşım güçlüğü yaşanıyor. Karayolları ekipleri kar temizleme işlemlerini sürdürüyor. Yağış ve tipinin yoğun olduğu Aksaray- Nevşehir karayolunda ise polis, zincirsiz ve kar lastiksiz araçlar ile  TIR ve kamyonların geçişine izin vermiyor.  

Yol kapalı olduğu için bekleyen TIR şoförü Fahrettin Ertangın, "Yaklaşık 2 saattir burada bekliyoruz. Aksaray'dan Nevşehir istikametinden   Elazığ'a gideceğim. Aksaray'ın çıkışında bekliyoruz. Yolda fırtına ve tipi varmış herhalde. Polis ekipleri ağır araçları bırakmıyorlar. Hepsi bekliyor.?' dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:06 Kaynak: DHA

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