Aksaray'da Un Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Aksaray'da un yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da un yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray'ın merkezi bağlı Akin köy yolu Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ş. (32) idaresindeki 06 TKL 03 plakalı un yüklü tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Ş. yaralanırken, yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen tır ise yolu bir kısmını kapattı.



Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

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