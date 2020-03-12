Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti - Son Dakika
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Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

6 saat önce

Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın ettiAKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.

Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

AKSARAY'da, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönünde karar alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından Aksaray Üniversitesi'nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Bu nedenle terminalde yoğunluk oluştu. Yolcu otobüslerinde bilet bulan öğrenciler, memleketlerine dönmeye başladı.

Memleketine dönmek için terminale gelen Aksaray Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hivan Dinç, terminalde çok büyük kargaşanın olduğunu bir an önce memleketline gitmek istediğini söyledi. Gazetecilik bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Kaan Erdoğan ise eğitime ara verildiği için memleketi İstanbul'a gittiğini ifade etti.

Aksaray'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:26 Kaynak: DHA
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