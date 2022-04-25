Aksaray'da üreticilere kaz dağıtıldı - Son Dakika
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Aksaray'da üreticilere kaz dağıtıldı

25.04.2022 16:01
Aksaray'da üreticilere kaz dağıtıldı

Aksaray'da 50 üreticiye yüzde 75 hibe ile 2 bin 250 kaz dağıtıldı.

Aksaray'da 50 üreticiye yüzde 75 hibe ile 2 bin 250 kaz dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kaz dağıtım töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, hazırlanan proje ile üretim, istihdam ve ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yeni bir projenin daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Aksaray'ın 9 ürünü ile tarımsal üretimde Türkiye'de ilk on içinde olduğunu ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin süt ve kırmızı et ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini tek başımıza karşılıyoruz. Bugün yürütmekte olduğumuz proje ile kanatlı hayvan üretiminde de Türkiye'de ilk sıralarda olmak istiyoruz. Amacımız, alternatif üretimler ile yeni istihdam alanları oluşturmak. 2014 yılında 400 kaz ile başlayan proje bugün itibarıyla 130 bin kaza ulaşmıştır. Önümüzdeki beş yılda bu sayıyı 250 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de kaz eti denilince akla gelen ilk yer Kars. Halbuki Kars'a kazları biz satıyoruz. Onlar tuzlayıp, bekletip, ambalajlayıp tekrar bize, Türkiye'ye ve dünyaya satıyorlar. Bizim ürettiğimiz kazlardan, bizden daha çok para kazanıyorlar."

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise yürüttükleri proje ile 2 bin 250 anaç kazı üreticilere dağıtacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kazlar üreticilere dağıtıldı.

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İstihdam, Türkiye, Aksaray, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da üreticilere kaz dağıtıldı - Son Dakika


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