Çakarlı araçla yakalandı, "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?" dedi - Son Dakika
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Çakarlı araçla yakalandı, "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?" dedi

02.09.2022 23:54

Aksaray'da uygulama alanına çakar lambaları açık giren ve polisi fark edince çakar lambayı söndüren sürücü, "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?" diyerek kendini savundu.

Çakarlı araçla yakalanan şahıs: "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?"

"Çakar yok" deyip yalan söyleyen sürücü polisin çakar lambayı bulması üzerine, "Benim yerimde olsan sende yalan söylersin" diye kendini savundu

AKSARAY - Aksaray'da polisin yaptığı uygulama alanına çakar lambaları açık giren ve polisi fark edince çakar lambayı söndüren sürücü polise çakar lamba olmadığını söyledi. Polisin yaptığı incelemede çakar lamba araçta bulunarak sürücünün yalanı ortaya çıkarken, polisin, "Neden yalan söylüyorsun" sorusuna, "Benim yerimde siz olsanız sizde söylersiniz, abartıyorsunuz, vatan haini miyim?" diyerek kendini savundu.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki noktada denetim yaptı. Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis "Dur" ihtarında bulunurken, polisi gören sürücü çakar lambalarını kapattı. 51 KC 855 plakalı Volkswagen marka kamyonetin sürücüsü polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü Özcan T. polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi. Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı yakarak buldu. Polis ekiplerine yalan söyleyen sürücü, çakar lambanın bulunmasının ardından bu kez polis ekiplerine ilginç savunmalar yaptı. Polislere, "Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim abi bu psikolojidir. Sende benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sende olsan söyleyebilirsin. Sana karşı bir saygısızlığım olmadı olamaz da. Abartıyorsunuz. Haklısınız dedim kabul ettim o anki psikoloji ya" dedi.

Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi.

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Kaynak: İHA

Aksaray, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çakarlı araçla yakalandı, "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?" dedi - Son Dakika
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