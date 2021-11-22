Aksaray'da uyurken eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Aksaray'da uyuduğu esnada eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ramazan U. (65), Hasas Mahallesi Sefa Altınsoy Caddesi'ndeki evlerinde uyuyan eşi Sevgül U'yu (51) bıçakladı.
Gürültü üzerine çiftin komşuları polise haber verdi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ramazan U. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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