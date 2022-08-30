Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

30.08.2022 02:09
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şahıslar operasyonla yakalanırken, evlerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu madde kullandıkları ve ticaretini yaptıkları tespit edilen şahıslar operasyonla yakalanırken, evlerinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aksaray'da 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri araştırmalarda tespit ettikleri İsmail K. (30) ve cezaevinden izinli çıkan arkadaşı Murat Ö.'yü (27) takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Meydan Mahallesi 971 sokakta bulunan bir apartmana Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri evde yaptığı geniş çaplı aramada 5 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 7 tablet sentetik maddesi ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı tespit edilen 3 adet telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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