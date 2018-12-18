Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
42 dakika önce
Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aksaray
'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Şenol Y. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi bir süre takibe alan polis, teknik ve fiziki takibin ardından Şenol Y., Yeni Mahalledeki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 ayrı poşet ve kavanoz içerisinde saklanmış 935 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Şenol Y., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:09 Kaynak: İHA
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