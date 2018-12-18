Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

42 dakika önce

Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
Aksaray'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Şenol Y. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheliyi bir süre takibe alan polis, teknik ve fiziki takibin ardından Şenol Y., Yeni Mahalledeki evinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 ayrı poşet ve kavanoz içerisinde saklanmış 935 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Şenol Y., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:09 Kaynak: İHA

Narkotik, Uyuşturucu Ticareti, Aksaray, 3. Sayfa
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