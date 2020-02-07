Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

6 saat önce

Aksaray'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, System.String[]

Aksaray'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve torbacı olarak tabir edilen U.Ç. (32) isimli sokak satıcısını takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bir süre şüpheliyi teknik ve fiziksel takip yaptı. Gerçekleştirilen takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Merkezde bulunan bir eve operasyon düzenleyen polis şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli dana sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Uyuşturucu Ticareti, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:57 Kaynak: İHA
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