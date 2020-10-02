Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Aksaray'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda 5 şüpheli 244 gram uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Operasyon, Aksaray E-90 karayolu üzerinde bir otomobile yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri 68 plakalı otomobili Aksaray - Adana Karayolunda takibe aldı. Yapılan takibin ardından E-90 karayolunda operasyon için düğmeye basan NSM ekipleri aracı kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan otomobil içerisinde bulunan sürücü B.B. (20) ve beraberindeki 4 şüpheli olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 244,69 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi. 5 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY