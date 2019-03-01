Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.





Aksaray İl Emniyet ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında ortak bir çalışma yaptı.



Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde müstakil bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, operasyonda Murat Ö. (26), Nazar Ö. (22), Ubeydullah M. (27) ve Sinan G. (24) isimli şahısları gözaltına alındı.





Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, bir adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Ö, Nazar Ö, Ubeydullah M. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, zanlılardan Sinan G, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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