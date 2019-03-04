Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu
21 dakika önce
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Aksaray
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
İki grubu takibe alan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda Mustafa K. (47), Tolga A. (30), Murat G. (33), Tolga B. (36), Ayhan B. (42), Burak K. (27), Ali K. (41) ve Hazım C'yi (60) gözaltına aldı.
Aramalarda 3 bin 566 uyuşturucu hap, 2 kilo kubar esrar, 777 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 860 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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