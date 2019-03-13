Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Aksaray'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonunda operasyon için harekete geçti.



Savcılık talimatıyla, 5 adrese jandarma destekli operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, Halil Y, Yusuf S, Hüseyin Y, Durmuş O. ve Mahmut D'yi gözaltına aldı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 595 lira ele geçirildi.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Hediye Edilen 7 Kazı Çoğaltan Girişimci Irak'a 100 Bin Dolarlık Kaz Sattı

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı