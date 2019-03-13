Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

58 dakika önce

Aksaray'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Aksaray'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonunda operasyon için harekete geçti.

Savcılık talimatıyla, 5 adrese jandarma destekli operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, Halil Y, Yusuf S, Hüseyin Y, Durmuş O. ve Mahmut D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 3 bin 589 uyuşturucu hap, 636 gram skunk, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 595 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Aksaray, Güncel
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