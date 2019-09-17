Son Dakika Haberleri: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki ta ardından Aksaray- Ankara kara yolunda yapılan yol uygulamasında, Çelebi Y. (54) ve Gökhan S'nin (33) içinde bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı!
Çocuk hackerlara operasyon kamerada İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi Afrin'de terör operasyonu: 9 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 21:41:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]