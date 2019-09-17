Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki ta ardından Aksaray- Ankara kara yolunda yapılan yol uygulamasında, Çelebi Y. (54) ve Gökhan S'nin (33) içinde bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.