Son Dakika Haberleri: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

6 saat önce

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak nitelendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı, System.String[]

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan ve torbacı olarak nitelendirilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 14 şüpheli hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Yeterli delil ve bulguya ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde birçok adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 şüpheli sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, 9 şüpheli alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Bektaş K. (27), Uğur Can D. (21), Mekan Ç. (26), Burak İ. (22) ve Murat M. (19) uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı
12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar Üç genç kız dans ederek girdikleri siteyi soydular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 21:15:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]