Son Dakika Haberleri: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

14 dakika önce

İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otomobile operasyon düzenleyen polis bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otomobile operasyon düzenleyen polis bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Bu bağlamda 2 şüphelinin ismine ve kullandığı otomobilin bilgilerine ulaşan NSM ekipleri isimleri belirlenen şüphelileri Aksaray'da ve İstanbul'da takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziki takip yapan Aksaray polisi dün gece yarısı plakası önceden belirlenen otomobilin Aksaray'a girmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda otomobil sürücüsü Gökhan S. (33) ve yanında yolcu olarak bulunan Çelebi Y. (54) gözaltına alındı. NSM ekipleri araçta narkotik köpeği 'Bixi' ile yaptıkları aramada arka koltuğun içine gizlenmiş bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

İstanbul, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi
Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Göktuğ TEKNOFEST'te Eski İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, AK Parti'den istifa etti İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli için metro startını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 16:54:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]