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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

32 dakika önce

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaAKSARAY - İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otomobile operasyon düzenleyen polis bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

AKSARAY - İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otomobile operasyon düzenleyen polis bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul ilinden Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilgi üzerine harekete geçerek geniş çaplı araştırma başlattı. Bu bağlamda 2 şüphelinin ismine ve kullandığı otomobilin bilgilerine ulaşan NSM ekipleri isimleri belirlenen şüphelileri Aksaray'da ve İstanbul'da takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan Aksaray polisi dün gece yarısı plakalı önceden belirlenen otomobilin Aksaray'a girmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda otomobil sürücüsü Gökhan S. ve yanında yolcu olarak bulunan Çelebi Y. gözaltına alındı. NSM ekipleri araçta narkotik köpeği 'Bixi' ile yaptıkları aramada arka koltuğun içine gizlenmiş bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:26 Kaynak: İHA
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