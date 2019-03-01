Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

1 saat önce

Aksaray'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3'u Afgan uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama, System.String[]
Aksaray'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3'u Afgan uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı. Mahkeme sevk edilen şüphelilerden Afganistan uyruklu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik ortak operasyon düzenledi. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde müstakil bir eve operasyon düzenleyen ekipler Afganistan uyruklu Murat Özbek (26) kardeşi Nazar Özbek (22) ve Ubeydullah Manhal (27) ile Sinan G. (23) gözaltına aldı. Operasyonda evde yapılan aramada 54 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Afganistan uyruklu Murat Özbek, Nazar Özbek, ve Ubeydullah Manhal emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinan G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Afganistan, Aksaray, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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