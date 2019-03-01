Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
1 saat önce
Aksaray'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3'u Afgan uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı.
Aksaray
'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3'u Afgan uyruklu 4 şahıs gözaltına alındı. Mahkeme sevk edilen şüphelilerden Afganistan
uyruklu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik ortak operasyon düzenledi. Yavuz Sultan Selim
Mahallesi'nde müstakil bir eve operasyon düzenleyen ekipler Afganistan uyruklu Murat Özbek
(26) kardeşi Nazar Özbek (22) ve Ubeydullah Manhal (27) ile Sinan G. (23) gözaltına aldı. Operasyonda evde yapılan aramada 54 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Afganistan uyruklu Murat Özbek, Nazar Özbek, ve Ubeydullah Manhal emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sinan G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:59 Kaynak: İHA
İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi
Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz
95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı
Güzel Oyuncu Sevda Erginci, Lavabo Pozuyla Sosyal Medyada Olay Oldu