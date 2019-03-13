Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

36 dakika önce

AKSARAY'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
AKSARAY'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 636 gram skunk, 3 bin 589 ecstasy hap, 2 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 4 bin 595 lira ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından bugün jandarmayla birlikte operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda Halil Y., Yusuf S.,  Hüseyin Y.,  Mahmut D. ve Durmuş O. gözaltına alındı. 'Dino' adı verilen eğitimli köpekle evlerde yapılan aramada ise  636 gram skunk 3 bin 589 ecstasy hap, 2 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 4 bin 595 lira ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor. 

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:52 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da 232 Uyuşturucu Madde Operasyonunda 933 Kilo Esrar Ele Geçirildi Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi

Son Dakika! Erdoğan'dan Kendisine "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya: Sen Çocuk Katili Zalimsin İflas Kararı Verilen Pamukkale Turizm İçin Alacaklılar 'Devam' Oyu Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:28:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]