Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu 5 Gözaltı

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltıAksaray'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı



Aksaray'da sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise 636 gram skunk 3 bin 589 adet ecstasy hap, 2.16 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 4 bin 595 lira ele geçirildi.



Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir şebekenin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından bugün jandarmayla birlikte operasyon düzenlendi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda Halil Y., Yusuf S., Hüseyin Y., Mahmut D. ve Durmuş O. gözaltına alındı. 'Dino' adı verilen eğitimli köpekle evlerde yapılan aramada ise 636 gram skunk 3 bin 589 adet ecstasy hap, 2.16 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 4 bin 595 lira ele geçirildi.



Soruşturma sürüyor.

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