Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

57 dakika önce

AKSARAY'da sokaklarda uyuşturucu satan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı, System.String[]
AKSARAY'da sokaklarda uyuşturucu satan şebekeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. 

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik 1 Mart günü operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda Mustafa K. (47), Tolga A. (30), Murat G. (33), Tolga B.(36), Ayhan B. (42), Burak K. (27), Ali K. (41) ve Hazım C. (60) gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 3 bin 566 ecstasy hap, 2 kilo kubar esrar, 777 gram  skunk, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan 3 bin 860 lira ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 8 kişi, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:25 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Aksaray, Güncel
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