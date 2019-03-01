Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Afgan Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Afgan Tutuklandı

42 dakika önce

AKSARAY'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişiden Afganistan uyruklu 3 kişi tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Afgan Tutuklandı, System.String[]
AKSARAY'da uyuşturucudan gözaltına alınan 4 kişiden Afganistan uyruklu 3 kişi tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da polis ve jandarma, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik dün ortak operasyon düzenledi. Operasyonda Afganistan uyruklu  Murat Özbek (26) kardeşi Nazar Özbek (22) ve Ubeydullah Manhal (27) ile Sinan G., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 54 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Murat Özbek, Nazar Özbek., Ubeydullah Manhal tutuklandı. Sinan G. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:24 Kaynak: DHA

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